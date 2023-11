Zwycięstwo Aleksandry Domańskiej zaskoczyło wielu fanów programu "Ameryka Express". Jak komentowali finałowy odcinek show TVN? Na Instagramie pojawiło się sporo gratulacji dla Oli, ale przede wszystkim dla Dawida!

Dawidek to wygrał, gdyby nie jego stoicki spokój to by dawno odpadli. Kibicowalam tej parze ze względu na niego, bo naprawdę ten facet ma stalowe nerwy, wielkie serce i wolę walki. Gratuluję Dawidek ❤️

Gratulacje! Super, ze wygraliscie ????????

Ola jest cudowna, Dawidek po prostu mega cierpliwy.Wygrali i to się liczy.Przecież to jest loteria,kto ma szczęście ten dociera do celu.Gratulacje ????????????

Gratulacje dla Dawidka jesteś super facetem i oczywiście dla Oli mimo tylu zalamek dałaś radę ????????????

Ahhaahhaha ale to śmieszne bo Ola cały czas chciała wracać do domu i doszło do tego że wygrała ???????????? Gratuluje Dawid no i Ola tobie też!! Ale więcej wiary w siebie musisz mieć ☺️- pisali internauci.