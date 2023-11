A to niespodzianka dla wszystkich fanów serialu "Barwy Szczęścia". W najnowszej edycji programu "The Voice of Poland" na scenie pojawi się... Marek Molak, czyli serialowy Hubert. Aktor, ale również wokalista, wykona utwór "Are you gonna be my girl" i zachwyci trenerów. Odwrócą się Michał Szpak, Maria Sadowska oraz Andrzej Piaseczny. Do której drużyny trafi? Przekonamy się w najbliższym, premierowym odcinku ósmej edycji programu, już od 2 września w TVP 2.

Gwiazdor "Barw Szczęścia" w The Voice of Poland!

Marek Molak w serialu "Barwy szczęścia" gra Huberta, którego pasją również jest muzyka. Hubert Pyrka był w serialu liderem zespołu "The Gites", następnie zaczął solową karierę.

W realnym życiu Molak jest wokalistą w zespole rockowym AvA. W 2016 roku ukazał się album zespołu "Po drugiej stronie". Teraz spróbował swoich sił w nowej, ósmej edycji show "The Voice of Poland". Jak sobie poradził? Patrząc na zwiastun show - będzie się działo. Jesteśmy bardzo ciekawi, do której drużyny trafi Marek Molak, bo jak już wiemy, przejdzie do kolejnego etapu.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza gwiazda, która stanęła na scenie w "The Voice of Poland". Chyba wszyscy fani "Barw Szczęścia" pamiętają występy Kasi Sawczuk, która w drużynie Justyny Steczkowskiej dotarła do wielkiego finału.

Mniej szczęścia miała Laura Samojłowicz, aktorka znana m.in. z "M jak miłość" czy "Hotel 52". Gwiazda nie przeszła etapu przesłuchań w ciemno.

