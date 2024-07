Agustin Egurrola zakochał się! A to wszystko na planie programu You Can Dance, gdzie na castingach pojawiło się mnóstwo pięknych tancerek, które na różny sposób uwodziły jurora. Ten nie mógł oprzeć się wdziękom niektórych z nich!

W kolejnym odcinku You Can Dance (2 marca o 21:30 w TVN) na parkiecie zobaczymy mnóstwo ciekawych osobowości. Wybuchnie również wielka eksplozja disco polo na scenie! Czy to możliwe? Jurorzy udowodnili, że potrafią nie tylko wydać fachową opinię, ale także nieźle zaszaleć.

Razem z przybyłą na casting fanką disco polo ruszyli do tańca. Zawładnęli nie tylko parkietem. Na stole jurorskim królował Agustin… A jaki był dalszy ciąg imprezy?

Musicie przekonać się sami!

Agustin Egurrola i Ida Nowakowska w You Can Dance.

Agustin Egurrola zakochał się!