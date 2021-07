Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się sesją ciążową i pokazała brzuszek!

Droga do miłości Pauliny i Krzysztofa w " Ślubie od pierwszego wejrzenia " była zawiła. Para początkowo nie potrafiła znaleźć ze sobą wspólnego języka. Jednak na koniec eksperymentalnego miesiąca oboje zdecydowali, że chcą pozostać w małżeństwie i dać sobie szansę. Dziś spodziewają się swojego pierwszego dziecka! Internauci składają przyszłym rodzicom liczne gratulacje. Krzysztof przyznał, że wraz z Pauliną mają obawy przed zostaniem rodzicami, ale starają się z nimi radzić. Czego najbardziej się obawiają? Zobacz także: Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła ile przytyła w ciąży! Ciężko uwierzyć... Paulina i Krzysztof o obawach związanych z rodzicielstwem To prawdziwy baby boom wśród uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wczoraj urodził się synek Oliwii i Łukasza z czwartej edycji, Anita i Adrian z trzeciej edycji spodziewają się już drugiego dziecka, a Paulina i Krzysztof z drugiej edycji zostaną rodzicami po raz pierwszy. Radosna wiadomość o ciąży Pauliny została bardzo ciepło przyjęta przez internautów, którzy licznie piszą swoje gratulacje pod zdjęciami pary: Fajnie, ze wykorzystaliście swoją szansę maksymalnie by stworzyć piękną rodzinę! Serdeczne gratulacje ze względu na "juniora' :) Krzysztof i Paulina w jednym z wywiadów przyznali, że wciąż starają się pracować nad swoją relacją, żeby było im ze sobą jak najlepiej. Przyznali, że przeszli naprawdę długą drogę, a w początkowych miesiącach Krzysztof wyprowadzał się od żony prawie 20 razy. Dziś spodziewają się dziecka. Oboje są już po 30-tce i nie ukrywają, że mają obawy w związku z rodzicielstwem. Nie wiem czy maksymalnie ale pracujemy co dzień aby kochać się bardziej ❤️ i mniej martwić, bądź obawiać czy poradzimy sobie...