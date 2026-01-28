Przypomnijmy, że Agnieszka dała się poznać widzom w 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”. To ona wysłała list do Krzysztofa i szybko znalazła się w gronie jego najbliższych kandydatek. Z czasem okazało się jednak, że Agnieszka nie chce pójść o krok dalej. Otwarcie przyznała, że nie narodziły się u niej romantyczne uczucia i dlatego nie zdecydowała się zostać jego partnerką.

Po zakończeniu emisji programu znów zrobiło się o niej głośno. Wszystko za sprawą nagrania, na którym pojawiła się w towarzystwie Mateusza - również uczestnika tej samej edycji „Rolnika”. Mężczyzna był kandydatem Basi i choć rolniczka wybrała go w finale, ich relacja także nie przetrwała próby czasu. Widok tej dwójki razem zaskoczył fanów formatu, którzy nie spodziewali się takiego duetu.

Agnieszka i Mateusz z "Rolnik szuka żony" razem na kolejnym nagraniu

Dopiero co Internet zapłonął po publikacji pierwszego wspólnego nagrania Agnieszki i Mateusza z "Rolnik szuka żony", a już pojawiło się kolejne. Tym razem Agnieszka i Mateusz pokazali, jak wspólnie bawią się w Londynie. Na ich Instagramach pojawiło się nagranie ze wspólnego tańca w fotobudce 360. Pod wspomnianym filmem pojawił się wyjątkowy wpis:

Zimno i w Londynie i w Polsce, ale my podkręcamy temperaturę. Dobra energia, świetny humor i dystans. Najlepsze połączenie, zgadzacie się? @mateusz.uscilowski najlepszy tancerz z pozytywną energią! - przekazała Agnieszka

Fani zachwyceni nowym nagraniem Agnieszki i Mateusza z "Rolnik szuka żony"

Pod nowym, wspólnym nagraniem Agnieszki i Mateusza z "Rolnik szuka żony" szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów. Wiele z nich to komplementy dla tego duetu, a niektórzy internauci nawet pokusili się o stwierdzenie, że ta dwójka idealnie do siebie pasuje.

Jesteście super

Widać, że odbieracie na tych samych falach

Super razem wyglądacie, bije od Was pozytywna energia

Pasujecie do siebie - piszą internauci

Przy okazji publikacji poprzedniego nagrania Agnieszka zdradziła, że ona i Mateusz nie są parą i nie łączy ich relacja romantyczna. Wszystko wskazuje więc na to, że pomiędzy tą dwójką narodziła się po prostu piękna przyjaźń.

