21 stycznia 2026 roku Klaudia i Valentyn, para znana z 9. edycji programu „Rolnik szuka żony”, podzielili się radosną nowiną: zostali rodzicami. Informację o narodzinach swojego pierwszego dziecka ogłosili za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wzruszające zdjęcie, które pojawiło się na profilu Klaudii, natychmiast wywołało lawinę gratulacji i emocjonalnych reakcji ze strony fanów. Teraz podzielili się kolejnym rozczulającym zdjęciem malucha

Klaudia i Valentyn z "Rolnika" zostali rodzicami

Po zakończeniu emisji programu "Rolnik szuka żony" Klaudia i Valentyn nie zwalniali tempa. Ich uczucie doprowadziło ich do ślubu. Ceremonia odbyła się 10 sierpnia 2025 roku na Podlasiu i zgromadziła rodzinę, przyjaciół oraz uczestników programu. Wśród gości pojawiła się również prowadząca show Marta Manowska. Niedługo po ślubie para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. Fani z zapartym tchem śledzili każdy kolejny etap ich wspólnego życia, od sesji ciążowych po przygotowania do narodzin maluszka. Klaudia chętnie dzieliła się z obserwatorami zdjęciami i emocjami towarzyszącymi oczekiwaniu na dziecko.

Po ogłoszeniu narodzin dziecka Klaudia z "Rolnika" zdradziła też imię synka. „Witaj Mikołajku” - mogli przeczytać fani na zdjęciu z tortem. W opisie zdjęcia Klaudia napisała: „Mam wszystko”, co tylko pogłębiło poruszenie internautów.

Wzruszający wpis Klaudii z "Rolnika" po narodzinach synka

Pierwsze kadry z małym Mikołajem opublikowane przez Klaudię natychmiast zdobyły ogromną popularność w sieci. Komentarze pełne były gratulacji, życzeń i słów uznania. Szczęśliwa mama postanowiła zabrać głos w sieci i podziękować za całą okazaną serdeczność:

Dziękujemy za ogrom ciepła, gratulacji i życzeń zdrówka dla nas i maluszka oraz za każdy przytulas od instaCioci

