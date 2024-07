Od kilku tygodni dużo pisze się w mediach o tym, że Agnieszka Kaczorowska przybrała na wadze. Podczas udziału tancerki w show "Taniec z gwiazdami" dużo mówiło się o jej wahaniach wagi, ale też pojawiły się informacje, że gwiazda postanowiła przytyć, ponieważ jej serialowa bohaterka w "Klanie" wkrótce zajdzie w ciążę i aktorka chciała wypaść w tej roli bardzo autentycznie. Posłuchajcie, co o swojej sylwetce powiedziała w rozmowie z Party.pl gwiazda!

Zdecydowanie wahania wagi mam, bo moje ciało jest podatne na zmiany. Jak więcej trenuję to automatycznie chudnę, ale jak ćwiczę mniej lub nie trzymam diety to nabieram kilogramów. Myślę, że jest to utrapienie wielu kobiet w kraju, więc myślę, że będę z jednej strony taką motywacją, kimś kto pokazuje, że można zawsze, ale też kimś z kim się kobiety utożsamiają. Nie sposób być zawsze w świetnej formie, różne mamy momenty w życiu i to też jest ok - powiedziała nam Kaczorowska.