Zapytaliśmy Agnieszkę Kaczorowską, co sądzi o braciach Jeschke. Tancerka zdradziła, że Jacek i Wojtek świetnie pasują do programu "Taniec z Gwiazdami". Tancerze zdobyli niezwykłą popularność dzięki udziałowi w show Polsatu. Są doceniani nie tylko za niewątpliwy talent i warsztat taneczny, ale również za... urodę! Agnieszka Kaczorowska widzi w niech jednak jeszcze coś więcej. Co takiego? ;) Polecamy: Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała hejterom! Bardzo emocjonalny wpis

Fajnie, że jest ich dwóch. To też jest interesujące, bo tego jeszcze nie było - powiedziała gwiazda w wywiadzie dla Party.pl.

Nie możemy się nie zgodzić! ;) Sprawdźcie, co jeszcze powiedziała tancerka.

Agnieszka Kaczorowska jest oczarowana braćmi Jeschke! Wcale jej się nie dziwmy. ;)

Jacek i Wojtek są nie tylko bardzo utalentowani tanecznie, ale również piekielnie przystojni.