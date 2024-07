Agnieszka Kaczorowska jest ostatnio krytykowana między innymi za nagły przyrost wagi czy fakt, że przy niej Nikodem Rozbicki nie rozwija się wystarczająco w "Tańcu z Gwiazdami". Po piątkowym odcinku "TzG" Kaczorowska postanowiła przerwać milczenie i odpowiedziała hejterom w bardzo zaskakujący sposób. Co napisała?

Kochani, chcę Wam całym sercem podziękować za miłe wiadomości i komentarze. Najważniejsze, że są ludzie, którym podoba się to co tworzę. Natomiast całej grupie hejterów wysyłam mnóstwo miłości, bo myślę, że tego im w życiu brakuje najbardziej - napisała Kaczorowska na Facebooku.

Agnieszka przy okazji postanowiła podziękować Rafałowi Jonkiszowi - to z nim wystąpiła w piątkowym odcinku "TzG". Okazuje się, że Jonkisz był bardzo wdzięczny Agnieszce za to, czego go nauczyła na treningach.

Dziękuję Ci za bardzo miły tydzień i za potok pięknych słów, które od Ciebie wczoraj usłyszałam. Mało ludzi szczerze potrafi docenić czyjąś pracę i pełne zaangażowanie - podziękowała Jonkiszowi Kaczorowska.

Teraz Agnieszka zapowiedziała, że zabiera się poważnie do pracy i nie zamierza w tym momencie pozwolić sobie na chwilę wytchnienia.

Zabieram się dalej do pracy na wszystkich płaszczyznach mojej działalności. Jestem wdzięczna za wszystko co mnie spotyka, ponieważ dzięki temu staję się silniejsza i mądrzejsza. Mimo czasem wielu chmur, burz, deszczu, a do tego wiatru, który nie pozwala iść dalej, zawsze też świeci słońce. Za chwilę znów się odsłoni. Wiem to - zakończyła pozytywnie Agnieszka.

Agnieszka Kaczorowska w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" tańczy z Nikodemem Rozbickim.

Wyjątkowo w ostatnim odcinku zatańczyła z Rafałem Jonkiszem.