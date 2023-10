Choć Agnieszka i Wojtek to uczestnicy czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", widzowie nie zapomnieli o tej parze. Oboje znaleźli miłość właśnie dzięki telewizyjnemu eksperymentowi matrymonialnemu, a ich małżeństwo przetrwało do dziś. Najwyraźniej ta relacja ma się świetnie, ponieważ w tym roku Agnieszka i Wojtek postanowili wziąć ślub kościelny. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku zostali też rodzicami. Teraz para pochwaliła się wyjątkowym nagraniem, które wzruszyło fanów do łez.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu" wywołali poruszenie nowym nagraniem

W czerwcu br. Agnieszka i Wojtek wzięli ślub kościelny. Para nadal cieszy się dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych, co widać po reakcji fanów. Teraz Agnieszka i Wojtek pochwalili się nagraniem ze swojego ślubu kościelnego. Uczestniczka czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywała, że był to jeden z najważniejszych i najpiękniejszych dni w jej życiu. Podziękowała też ekipie odpowiedzialnej za nagranie.

Jeden z naszych najpiękniejszych momentów życia. Dzielimy się z wami czterema cudownymi minutami z tego wyjątkowego dnia. 9.06.2023 r. - a do dzisiaj emocje są przy nas. Dziękuję za wyłapanie tych niepowtarzalnych momentów. Napiszę tak: teledysk to tylko przedsmak — film jest czymś prze-, prze-, przepięknym — napisała Agnieszka.

Instagram/Agnieszka Łyczakowska

Film wywołał wielkie poruszenie także wśród internautów. Niektóre fanki przyznały, że popłakały się ze wzruszenia podczas oglądania materiału wideo. To nie tylko wspaniała pamiątka dla pary młodej, ale — jak widać — spora radość dla widzów. Tylko spójrzcie na te komentarze, które pojawiły się pod nagraniem.

Łezki poleciały, nie ukrywam. Pamiętam, jak oglądałam i wam kibicowałam, a teraz oglądam wasz teledysk ze ślubu kościelnego.

Cały film przepłakałam

Mega film. Aż się wzruszyłam. Super rodzinka z was, buziaki.

Kochani, ja pamiętam wasz pierwsze spotkanie... I chyba tylko wy pokazujecie, jak miłość i wytrwanie mogą być prawdziwe.

Coś pięknego! Oglądałam i kibicowałam od pierwszego odcinka, i czułam, że to wszystko, o czym mówi pani Agnieszka, się spełni. To był wasz czas,wasza godzina, wasze wspólne życie. - piszą zachwyceni fani.

My również dołączamy się do tych ciepłych słów i życzymy Agnieszce i Wojtkowi wszystkiego dobrego!