Dużo mówi się o najnowszej płycie Agnieszki Chylińskiej. Na krążku "Pink Punk" znalazło się kilka mocnych numerów, z których bije smutek i żal do świata. Piosenkarka podczas wywiadów nie ukrywała, że potrzebowała wykrzyczeć to, co ją boli. Agnieszka Chylińska od dawna jest znana przede wszystkim dzięki swojemu temperamentowi. Wygląda na to, że Edward Miszczak postanowił wykorzystać jej potencjał i wymyślił dla niej talk show. Jak podaje tygodnik "Na żywo", premiera tego programu będzie miała miejsce już niedługo w internecie. Co ciekawe, podobno jej pierwszym gościem był... sam Edward Miszczak! Oprócz niego Agnieszka Chylińska porozmawiała także z Kubą Wojewódzkim. Niektórzy twierdzą, że po tym spotkaniu dziennikarz poczuł się zagrożony...