Agnieszka Chylińska: nowa płyta "Pink Punk"

Agnieszka Chylińska długo kazała czekać swoim fanom na nowy krążek. Jednak w końcu trafił on do sprzedaży wywołując sporo kontrowersji. Wszystko przez mocne teksty piosenek, w których - jak twierdzą słuchacze - artystka zawarła wiele wątków biograficznych. Również tych, które dotyczą jej związku. Nie jest bowiem tajemnicą, że niedawno Agnieszka Chylińska przechodziła kryzys. Wydając poprzednią płytę nie ukrywała, że nie układa jej się najlepiej z ojcem jej dzieci. Najnowsze piosenki wskazują na to, że kryzys mógł się pogłębić...

- Rodzę dzieci, staram się. Jestem kiedy tylko chcesz. Rzygasz na mnie, jeśli chcesz. Ty po domu snujesz się, ciągle nie wiesz, czego chcesz. Sama nie wiem, czy choć raz powiedziałeś do mnie tak: Jesteś piękna, kocham cię (z piosenki Tapeta) - Mój chłopak mnie nie chce widzieć już. Mój król mnie nie lubi też. Znów się rozdarłam, czy żyć na pół. Świat znowu krzyczy, że wstyd. Bo już tak mam. Właśnie tak mam, że moje serce nie chce bić bez ran (z piosenki Utopie) - W mojej głowie jest świat, w którym szczelnie chronię to, co jest piękne. Nie ma w nim żadnych ran. To jedyne miejsce, w którym nie cierpię (z piosenki Grinhed) - Jestem głupia. Stoję tutaj, patrzę w lustro - znowu pusto (z piosenki Mam zły dzień) - to tylko kilka fragmentów piosenek z jej najnowszej płyty.

