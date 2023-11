Na nowej płycie „Pink Punk” Agnieszka Chylińska śpiewa: „Rodzę dzieci, staram się. Jestem kiedy tylko chcesz. Rzygasz na mnie, jeśli chcesz. Ty po domu snujesz się, ciągle nie wiesz, czego chcesz. Sama nie wiem, czy choć raz powiedziałeś do mnie tak: Jesteś piękna, kocham cię”. Fani artystki, przesłuchując jej nowy krążek mocno zaniepokoili się. Czyżby gwiazda nadal była w kryzysie ze swoim mężem Markiem? Dwa lata temu na podczas promocji krążka „Forever Child” piosenkarka wprost przyznała, że zmagała się ze swoimi demonami, była w kryzysie, czuła się nieszczęśliwa i „zaliczyła ostry wiraż”. Jak jest teraz?

Okazuje się, że gwiazda od 16 lat związana jest jest już z ojcem trójki swoich dzieci. I chociaż nie funkcjonują w mediach z Markiem publicznie, Agnieszka postanowiła wyjawić, jak jest między nimi teraz. Okazuje się, że gwiazda pokonała już kryzys, choć nadal – jak to w życiu bywa – walczy z różnymi swoimi „dołkami”. Na szczęście „moment odbicia” ma już za sobą. To właśnie Marek w ich małżeństwie jest ostoją. Agnieszka jest bardzo wrażliwą dziewczyną, a w stosunku do dzieci zachowuje się jak klasyczna troskliwa matka.

„Mam ten wiraż już za sobą, dzięki Bogu. Doceniam teraz to co proste, radosne, takie, zwyczajne”, mówi Chylińska.

