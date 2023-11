Agnieszka Chylińska sporo opowiedziała o swoim mężu, tajemniczym Marku, z którym pobrała się w 2010 roku. Jak Marek zareagował na jej nowy album, na którym znalazła się piosenka, gdzie go mocno krytykuje?

Za to uwielbiam Marka: ja mam utwór, gdzie się mszczę na nim. On go posłuchał, stanął w laczkach i powiedział: „Znowu masz problem?” - przyznała z rozbawieniem Agnieszka Chylińska.