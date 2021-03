Agentka Artura Orzecha zdradziła, dlaczego dziennikarz zakończył współpracę z TVP! 

Agentka Artura Orzecha w rozmowie z mediami skomentowała głośne i zaskakujące zakończenie współpracy prezentera z TVP. Magdalena Gatkowska odniosła się również do informacji według których to władze Telewizji Polskiej miały zerwać umowę z Arturem Orzechem. Sprawdźcie, co zdradziła agentka dziennikarza!

Artur Orzech sam zakończył współpracę z TVP?

Dwa dni temu portal wirtualnemedia.pl poinformował, że Artur Orzech nie będzie już prowadzić "Szansy na sukces". Według doniesień medialnych Telewizja Polska zerwała umowę z dziennikarzem, który 22 marca (w poniedziałek) nie pojawił się na planie programu. Okazało się wówczas, że Artura Orzecha w "Szansie na sukces" zastąpi Marek Sierocki.

Zmiana prowadzącego nastąpiła w wyniku niedotrzymania przez Artura Orzecha warunków umowy z TVP. Nieprzewidywalne zachowanie pana Artura Orzecha mogło narazić na niezasłużone przykrości zaproszone dzieci, które przyjechały do TVP specjalnie z Kraśnika, aby wziąć udział w tym nagraniu - skomentowało Centrum Informacji TVP.

Co ciekawe, teraz agentka Artura Orzecha w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl informuje, że to sam dziennikarz zakończył współpracę z TVP. Przedstawicielka byłego prowadzącego "Szansy na sukces" zdradziła, jaką wiadomość do niej wysłał.

Pan Artur Orzech przekazał mi tylko, że odszedł z telewizji, gdyż Pietrzak i Boysi to nie jest jego bajka. Przysłał mi tylko esemesa tej treści, więcej nic nie wiem. Nie potrafię odpowiedzieć też, czy będzie przygotowywał jakąś odpowiedź lub kroki prawne względem TVP- portal wirtualnemedia.pl cytuje agentkę dziennikarza, Magdalenę Gatkowską.

Sam Artur Orzech do tej pory oficjalnie nie skomentował doniesień na swoj temat.

Zobacz także: Steczkowska, Farna, Kulig - one zaczynały karierę w "Szansie na sukces"! Zobacz ich występy

Agentka Artura Orzecha skomentowała zakończenie współpracy dziennikarza z TVP.

East News

Artur Orzech nie będzie już prowadził "Szansy na sukces".