Koniec piątego odcinka. Z programem "Agent" pożegnał się Maciek Sieradzky! Wcześniej odpadli: Michał Szpak, polska modelka Kamila Szczawińska, Rafał Maślak i Vienio.

Pierwsze zadanie w "Agencie"

Pierwsze zadanie w programie "Agent". Najpierw gwiazdy musiały wybrać skarbnika. Antek Królikowski bardzo chciał nim zostać. Padły głosy, że skarbnikiem powinna zostać Eva Halina Rich...

Czas na właściwe zadanie. Hubert, Tamara, Asia i Monika musieli głośno przeczytać słowa. W tym momencie inne gwiazdy, idąc w tym samym czasie po linach, musiały te słowa usłyszeć i powtórzyć na głos... Każdy miał do przekazania osiem wyrazów. Tomek zdobył 1400 złotych. Eva zdobyła zaledwie 300 złotych. Dominika spadła i nie wykonała zadania! Sylwia Szostak zdobyła 900 złotych. Sieradzky nie zaszalał, zamiast "mielizna" powiedział "bielizna" - udało mu się tylko z jednym słowem.

Zadanie nr 2 - zadanie z maskami

Wszyscy zostali podzieleni na pary - zadanie polegało na znalezieniu masek. Asia i Tomasz byli pierwsi - Maciek i Sylwia dawali im wskazówki. Udało im się znaleźć pierwszą maskę. Eva i Tamara - im również udało się znaleźć maskę. Antek i Hubert byli kolejni - ich poszukiwanie maski także skończyło się sukcesem. Asia i Dominika także znalazły maskę. 3200 złotych trafiło do puli - do skarbnika Antka. Oprócz masek, można było znaleźć również czarne tubki. Tamara i Antek jako jedyni je znaleźli. Antek - jedną, Tamara - aż trzy. Co w nich było?

Zadanie nr 3 - upolujcie pięć zwierząt na zdjęciach!

Każde upolowane zdjęcie = jedna otwarta tubka. Uczestnicy musieli zrobić pięć zdjęć dzikim zwierzętom. Pierwsze zdjęcie zostało zaliczone! To zdjęcie słonia. Podczas wykonywania zadania Tomek i Antek pierwszy raz się pokłócili! Antek chciał robić więcej zdjęć słonia, a Tomek twierdził, że to tylko strata czasu - "potrzebowali tylko jednego zdjęcia, a nie pięciu". Udało się zrobić kolejne zdjęcie - zdjęcie bawoła. Następne zwierzę - zebra! Zdjęcie numer 4 - żyrafa. Ostatnie zdjęcie - to nosorożec. W tym czasie Monika Mrozowska zdobyła immunitet! A Hubert Urbański zyskał kartę, która anuluje jego jedną złą odpowiedź w końcowym teście - tzw. Jokera.

Kto odpadł z "Agenta"?

Koniec odcinka - w puli ponad 40 tysięcy złotych! Z programem pożegnał się Maciek Sieradzky - zdecydowanie najzabawniejszy uczestnik programu. "Po programie trzeba się będzie udać na leczenie..." - zażartował na końcu Sieradzky. Żałujecie, że to właśnie on odpadł z programu?

Kto występuje w programie "Agent"? Kto jest agentem?

W programie "Agent" występuje kilkanaście gwiazd: projektant mody Maciej Sieradzky, aktorka i prawniczka Joanna Jabłczyńska, prezenter Hubert Urbański, aktor Antoni Królikowski, managerka, trenerka biznesu i rozwoju osobistego Dominika Tajner-Wiśniewska, aktorka Monika Mrozowska, modelka i bohaterka "Żon Hollywood" Eva Halina Rich, blogerka Tamara Gonzalez Perea - "Macademian Girl", modelka fitness, trenerka personalna Sylwia Szostak oraz kulturysta i trener Tomasz Oświeciński. Z programem pożegnali się: Michał Szpak, Kamila Szczawińska, Rafał Maślak i Vienio. Program jest bardzo nieprzewidywalny, ponieważ w pierwszym odcinku odpadł Antek Królikowski, po czym... do programu wrócił!

W czwartym odcinku z programem pożegnał się Michał Szpak.