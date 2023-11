Waldemar z 10. edycji "Rolnik szuka żony" wpakował się w bardzo nieprzyjemną w skutkach sytuacje. Rolnik utrzymywał kontakt z kobietą spoza programu, co odkryła produkcja. Po szczerej rozmowie ze swoimi kandydatkami widzowie byli oburzeni tym, w jaki sposób przeprowadził rozmowę. W mediach społecznościowych wylała się na niego lawina hejtu. Teraz uczestnik show nie wytrzymał i w końcu zabrał głos.

Waldemar z "Rolnik szuka żony" podpadł widzom swoim zachowaniem. Teraz zabrał głos

Program "Rolnik szuka żony" bez wątpienia budzi niemałe emocje, a zachowania uczestników są często brane pod lupę i krytykowane. Tak się stało w przypadku Waldemara, kiedy produkcja zapytała go o to, czym utrzymuje kontakt z kobietą spoza programu. Rolnik musiał zadzwonić do kobiety i zakończyć cokolwiek między nimi było, a następnie opowiedział o całym zdarzeniu swoim kandydatką. Po rozmowie widzowie stwierdzili, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" zrobił z siebie bohatera i nie do końca był szczery ze swoimi kandydatkami.

Widzowie są przekonani, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" został nakłoniony przez produkcję do szczerej rozmowy ze swoimi kandydatkami. Internauci bardzo krytykują jego postawę w mediach społecznościowych. Jak podaje portal "WP teleshow" na pewnej internetowej grupie poświęconej programowi pojawiła się gorąca dyskusja na ten temat — jeden z internautów odniósł się do całej tej sytuacji, a rolnik postanowił mu odpowiedzieć.

Wspaniały, uczciwy człowiek. Wyprostował sytuację z nachalną rezerwą i wytłumaczył top 2 i Ewce, że został uczciwie wykorzystany przez osobę zbyt miłą w konwersacjach. Waldi jest ofiarą, a nie sprawcą w tej sytuacji — napisał jeden z internautów.

Jesteś jedynym człowiekiem tutaj, który normalnie bez ulegania większości hejtujących rozczytał wszystko idealnie. Wielki szacunek chłopie ci okazuję i dziękuję, bo jeden komentarz twój jest więcej wart niż setki bzdur wypisywanych przez ludzików, którzy nie mają pojęcia co zaszło, a za wielkich się mają ekspertów — odpowiedział rolnik.

A wy sądzicie, że Waldemar z "Rolnik szuka żony" słusznie jest krytykowany w mediach społecznościowych? Dajcie nam znać w komentarzach.