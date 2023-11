W drugiej edycji "Dance, Dance, Dance" szykują się wielkie zmiany! Jak wiemy, w programie nie zobaczymy już Basi Kurdej-Szatan w roli prowadzącej, ani Ewy Chodakowskiej w roli jurorki. Podobno stacja TVP postanowiła też pożegnać się z Tomaszem Kammelem! Kto go zastąpi? Okazuje się, że nowy prowadzący brał udział w pierwszej edycji programu! Sprawdzi się w roli jurora?

Tomasz Kammel żegna się z "Dance, Dance, Dance"?

Pierwsza edycja "Dance, Dance, Dance" cieszyła się tak dużą popularnością, że jeszcze przed zakończeniem show, władze zdecydowały o kontynuacji programu. Widzowie z chęcią oglądali taneczne potyczki gwiazd, które próbowały odtworzyć teledyski sławnych artystów. W programie nie brakowało spięć na linii jurorzy-uczestnicy czy wypadków podczas pokazów.

Stacja TVP drugą edycję zaplanowała na 2020 rok. Wiadomo, że Basia Kurdej-Szatan nie poprowadzi już programu. Kto ją zastąpi? Plotki mówią, że duże szanse ma Katarzyna Cichopek, która niedawno została prowadzącą programu "Czar par" lub Marcelina Zawadzka, która otrzymała propozycję prowadzenia "The Voice of Poland"!

Według informacji Pudelka u boku jednej z pań zabraknie Tomasza Kammela. Zastąpić ma go Adam Zdrójkowski, który sprawdził się na planie "The Voice of Poland" komentował bitwy uczestników. Zapytaliśmy gwiazdora czy to prawda? Adam Zdrójkowski wyznał nam, że "jeszcze niczego nie może potwierdzić".

Jak dalej informuje portal większe szanse na prowadzenie programu ma Marcelina Zawadzka. A kto zastąpi Ewę Chodakowską w programie? Tego niestety nie wiadomo, ale plotki mówią, że Kasia Cichopek chciałaby, aby jurorem został jej mąż, Marcin Hakiel. Czy mu się uda? Jesienna ramówka stacji, na której poznamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania już pod koniec listopada!

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska wygrali 1. edycję programu. Aktor poprowadzi drugą?

Mat. prasowe/fot. Natasza Młudzik / Waldemar Kompała / TVP

Czy Tomasz Kammel poprowadzi 2. edycję show?