Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" dzięki udziałowi w programie znaleźli nie tylko miłość, ale zdobyli również sporą popularność. Dziś fani mogą śledzić ich dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ada co jakiś czas uchyla rąbka tajemicy i pokazuje, co u niej słychać. Teraz żona rolnika zaskoczyła sporą metamorfozą!

Metamorfoza Ady z "Rolnika". To było mocne cięcie

Ada z programu "Rolnik szuka żony" od lat była kojarzona z długimi, blond włosami. To właśnie w takiej odsłonie zapamiętaliśmy ją z 9. edycji programu. Jakiś czas temu zaszalała u fryzjera i przefarbowała swoje włosy na ciemny kolor. Teraz okazuje się, że Adrianna zdecydowała się na kolejną metamorfozę. Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu nowego roku Adrianna zaskoczyła swoich fanów pokazując się w nowej fryzurze.

Żona rolnika postawiła na ostre cięcie! Adrianna z "Rolnik szuka żony" ma teraz włosy do ramion w odcieniu ciepłego brązu.

No hej! napisała na InstaStories, chwaląc się nową fryzurą.

Zdjęcia odmienionej Adrianny znajdziecie poniżej.

"Rolnik szuka żony". Jak obecnie wygląda związek Ady i Michała?

Adrianna i Michał poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony". W programie od samego początku było widać rodzące się między nimi uczucie. Michał Tyszka oświadczył się Adriannie dzień przed finałowym odcinkiem. Widzowie byli zachwyceni taką decyzją i z entuzjazmem kibicowali parze. Na ślub nie trzeba było długo czekać - już rok po emisji programu, w lipcu 2023 roku, zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak".

Obecnie zarówno Michał, jak i Ada nie są zbyt aktywni w mediach społecznościowych. Jeśli jednak coś pojawi się na ich profilach, niemal natychmiast trafia do szerokiego grona odbiorców. Para publicznie wyjaśniła, dlaczego unika nadmiernej obecności w sieci. W wywiadzie dla "Super Expressu" postawili sprawę jasno.

Chcieliśmy trochę prywatności zachować po ślubie, rozwijać tę relację sami, bez tej otoczki medialnej wyjaśnili w rozmowie z SE.

Mimo to para zapewniła internautów, że prywatnie między nimi wszystko układa się dobrze. Podczas jednego z Q&A na Instagramie Ada rozwiała wszelkie niepokoje obserwatorów związane z ich medialną ciszą.

U nas wszystko dobrze! Kochamy się, doceniamy każdy dzień i wspieramy się nawzajem napisała Ada na Instagramie.

Ada z "Rolnika" w krótkich włosach, fot. Instagram @adrianna.tyszka