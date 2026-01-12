Ada z "Rolnika" już tak nie wygląda. Mocno ścięła włosy
Ada i Michał z 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" do dziś pozostają w centrum zainteresowania internautów. Para stara się unikać publicznego dzielenia się swoją prywatnością. Tym razem jednak Ada zaskoczyła obserwatorów, pokazując się w zupełnie odmienionej odsłonie. Żona rolnika zaskoczyła metamorfozą.
Ada i Michał z "Rolnik szuka żony" dzięki udziałowi w programie znaleźli nie tylko miłość, ale zdobyli również sporą popularność. Dziś fani mogą śledzić ich dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ada co jakiś czas uchyla rąbka tajemicy i pokazuje, co u niej słychać. Teraz żona rolnika zaskoczyła sporą metamorfozą!
Metamorfoza Ady z "Rolnika". To było mocne cięcie
Ada z programu "Rolnik szuka żony" od lat była kojarzona z długimi, blond włosami. To właśnie w takiej odsłonie zapamiętaliśmy ją z 9. edycji programu. Jakiś czas temu zaszalała u fryzjera i przefarbowała swoje włosy na ciemny kolor. Teraz okazuje się, że Adrianna zdecydowała się na kolejną metamorfozę. Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu nowego roku Adrianna zaskoczyła swoich fanów pokazując się w nowej fryzurze.
Żona rolnika postawiła na ostre cięcie! Adrianna z "Rolnik szuka żony" ma teraz włosy do ramion w odcieniu ciepłego brązu.
Zdjęcia odmienionej Adrianny znajdziecie poniżej.
"Rolnik szuka żony". Jak obecnie wygląda związek Ady i Michała?
Adrianna i Michał poznali się w 9. edycji "Rolnik szuka żony". W programie od samego początku było widać rodzące się między nimi uczucie. Michał Tyszka oświadczył się Adriannie dzień przed finałowym odcinkiem. Widzowie byli zachwyceni taką decyzją i z entuzjazmem kibicowali parze. Na ślub nie trzeba było długo czekać - już rok po emisji programu, w lipcu 2023 roku, zakochani powiedzieli sobie sakramentalne "tak".
Obecnie zarówno Michał, jak i Ada nie są zbyt aktywni w mediach społecznościowych. Jeśli jednak coś pojawi się na ich profilach, niemal natychmiast trafia do szerokiego grona odbiorców. Para publicznie wyjaśniła, dlaczego unika nadmiernej obecności w sieci. W wywiadzie dla "Super Expressu" postawili sprawę jasno.
Chcieliśmy trochę prywatności zachować po ślubie, rozwijać tę relację sami, bez tej otoczki medialnej
Mimo to para zapewniła internautów, że prywatnie między nimi wszystko układa się dobrze. Podczas jednego z Q&A na Instagramie Ada rozwiała wszelkie niepokoje obserwatorów związane z ich medialną ciszą.
U nas wszystko dobrze! Kochamy się, doceniamy każdy dzień i wspieramy się nawzajem
