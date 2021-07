Ile naprawdę waży Mateusz Borkowski z "Gogglebox"? Wymowny komentarz Sylwii Bomby pod wpisem "Big Boya"

Mateusz Borkowski, znany bardziej jako Big Boy z programu "Gogglebox. Przed telewizorem", jest teraz nie do poznania. O jego metamorfozie napisali już niemal wszyscy. Big Boy schudł bowiem 160 kg i może się teraz cieszyć pełnią życia. Czy ta przemiana wpłynęła też na życie uczuciowe Mateusza? Jego najnowsze zdjęcie, które opublikował na Instagramie, nie pozostawia wątpliwości... Big Boy z "Gogglebox" ma dziewczynę? Mateusz Borkowski w krytycznym momencie ważył aż 230 kg. Codzienne czynności zaczęły sprawiać mu ogromne trudności. Choć Big Boy stosował wiele diet i starał się ćwiczyć, nic nie przynosiło zamierzonych efektów. Mateusz zdecydował się w końcu na operację zmniejszenia żołądka. Dopiero wtedy kilogramy zaczęły lecieć w dół. Jasne, ze próbowałem miliona diet, na własną rękę różnych sportów, ćwiczeń, ale u mnie to nie skutkowało. A operacja zmusza cię do tego, żeby zdać sobie sprawę ze skali problemu. I jest ostatecznością. Jak się ją zaprzepaści, to już nic nie pomoże - mówił nam jeszcze niedawno Big Boy. Zobacz także: Mateusz z programu "Gogglebox" schudł 130 kilo! Nam zdradził, jak wygląda teraz jego dieta i czy operacja to pójście na łatwiznę? WYWIAD Mateuszowi Borkowskiemu udało się zrzucić aż 160 kg. Teraz jest całkiem innym człowiekiem. Zadbany, uśmiechnięty. W końcu ma apetyt na życie. Czy jego metamorfoza sprawiła, że stał się także bardziej atrakcyjny dla kobiet? Najnowsze zdjęcie, które opublikował na Instagramie, nie pozostawia wątpliwości. Wokół niego jest wiele dziewczyn, którym podoba się jego nowy wizerunek. Ci co mówili że teraz ustawia się kolejka kobiet do MNIE..... hmmmmm..... MIELI RACJĘ 🔥😂🔥😂🔥😂🔥😂🔥 - napisał Big Boy na Instagramie....