Kasia Zięciak pokazała swoje nowe zdjęcie na Instagramie. Czy jedna z najpopularniejszych uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniła się od czasu udziału w programie? Zobaczcie sami!

Udział Kasi Zięciak w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Przypomnijmy, że eksperci programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" sparowali Kasię z Pawłem Olejnikiem. Choć początkowo ta dwójka wydawała się być idealnie do siebie dopasowana, to jednak z czasem ich relacja napotkała problemy i ostatecznie nie przetrwała po zakończeniu programu. Para nie odnalazła wspólnego języka, a różnice w charakterach przyczyniły się do ich rozstania po emisji show.

Co ciekawe, Paweł po zakończeniu małżeństwa z Kasią nie pozostał długo samotny i znalazł nową miłość w rodzinie byłej żony! Jego partnerką została kuzynka Kasi. Para związała się i szybko się pobrała, co stało się jednym z najbardziej zaskakujących wątków tej historii.

Co dziś słychać u Kasi ze "ŚOPW"?

Kasia na Instagramie prowadzi swój profil @kasia.kasikk_, który obserwuje ponad 40 tys. internautów. Ostatnio po dłuższej nieobecności w mediach społecznościowych wróciła z nową energią i aktualnymi zdjęciami. Kasia zaprezentowała się fanom w pełnej odsłonie i pod nowym zdjęciem napisała:

Wiek to tylko liczba. To, jak przeżyjemy swoje życie, zależy tylko od nas. Od decyzji, odwagi, ludzi obok i od tego, czy potrafimy brać z życia pełnymi garściami. A ja na końcu chcę móc powiedzieć jedno: było zaj*biście. Bez żalu. Bez ,,a co by było gdyby''. - przekazała Kasia

Wygląda na to, że u Kasi wszystko układa się w porządku, a ona sama od czasu udziału w "ŚOPW" praktycznie w ogóle się nie zmieniła! Sami spójrzcie na najnowsze zdjęcie Kasi.

Fot. Instagram kasia.kasikk

