"40 kontra 20": Widzowie już wiedzą, kogo wybierze Tom i Tomek? Nie mają wątpliwości

W "40 kontra 20" atmosfera coraz bardziej się zagęszcza, a panie coraz zacieklej walczą o względy programowego "Seniora" i "Juniora". Po ostrych kłótniach pomiędzy uczestniczkami przyszedł nas na uwodzenie i pierwsze namiętne chwile. Niestety, choć po upojnym pocałunku z Tomem Amira liczyła, że to właśnie ona stanie się faworytką "Seniora", ten jednak tak zachwycił się nową mieszkanką luksusowej greckiej posiadłości, że już zaprosił ją... do swojej sypialni. - Całujemy się i on nagle inną? - grzmiała Amira. Co tam się wydarzyło?! "40 kontra 20": Tom zaprosił nową do sypialni. Uczestniczki są wściekłe Nowa edycja miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki już od pierwszych odcinków wzbudza wiele skrajnych emocji. I choć do tej pory prym wiodła Magda, która w "40 kontra 20" weszła w poważny konflikt z Izką i innymi dziewczynami, to teraz oczy wszystkich zwrócone są w stronę zjawiskowej Amiry. 27-latka, choć początkowo skłaniała się ku "Juniorowi" - Tomkowi, teraz skupia się na rozwianiu relacji z Tomem. Co więcej, para ma już za sobą namiętne pocałunki, do których ciemnowłosa piękność przyznała się Asi. - Tom mnie pocałował - mówiła rozanielona Amira w rozmowie z Asią. - Wziął najpierw takiego cmoczka, a potem wiesz... językiem - chwaliła się Te rewelacje sprawiły, że Asia nie dowierzała słowom koleżanki. I gdy wydawać by się mogło, że od czasu namiętnego pocałunku to właśnie Amira stanie się faworytką Toma Grabowskiego z "40 kontra 20" , do programu weszła nowa uczestniczka, która totalnie pokrzyżowała szyki 27-latki. To właśnie piękną Monikę Tom zaprosił do swojej willi jako pierwszą podczas premierowej ceremonii eliminacyjnej. - Monika jest inna, naturalna - zachwycał się nową uczestniczką Tom. - Myślę, że...