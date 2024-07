Rusza druga edycja "40 kontra 20" w TVN! Jedną z uczestniczek, która będzie szukać miłości, jest 41-letnia Joanna Maloney z Kalifornii. Uważni widzowie mogą pamiętać kobietę z innego programu stacji - kilka lat temu Joanna wraz z siostrą występowały bowiem w trzeciej odsłonie hitowych... "Żon Hollywood"! Pamiętacie ją?

Joanna Maloney z "40 kontra 20" była gwiazdą "Żon Hollywood"

Skończyła się szósta edycja "Hotelu Paradise", na jego miejscu w ramówce TVN 7 pojawi się drugi sezon "40 kontra 20". Tutaj formuła programu jest nieco inna, bowiem to kobiety (w różnym wieku, jak wskazuje sama nazwa) będą walczyć tylko o dwóch panów - młodszego Tomasza Zarzyckiego oraz starszego Toma Grabowskiego. To oni będą decydować, która z kobiet co tydzień będzie odpadać z programu. Jedną z nich jest Joanna Maloney. 41-letnia bizneswoman, która od lat prowadzi z powodzeniem własną firmę w branży nieruchomości. Ma podwójne obywatelstwo – polskie i amerykańskie. Jej domem na co dzień jest Kalifornia. Kocha podróżować, a jej pasją są joga, medytacja, zdrowe odżywianie oraz holistyczny styl życia.

Co ciekawe, kilka lat temu swoje życie Joanna pokazywała widzom programu "Żony Hollywood" w TVN! Niedawno wracała wspomnieniami do tego show:

Program był kręcony kilka lat temu. Ah to była prawdziwa przygoda życia. Tyle emocji i wrażeń !!! Długo godziny na planie to jest fantastyczne doświadczenie ale i ciężka praca - pisała na swoim Instagramie.

Pamiętacie odcinki z udziałem Joanny?

Joanna w "40 kontra 20" szuka prawdziwej miłości i mężczyzny, z którym mogła by wieść zwariowane, pełne zwrotów akcji życie. Maloney lubi adrenalinę, a nie znosi nudy! Myślicie, że będzie pasować do któregoś z panów?

Czekacie na drugą edycję "40 kontra 20"? Start już dziś, 21 listopada, w TVN 7 o godzinie 20:00! Emisja od poniedziałku do piątki. Sylwetki pozostałych uczestniczek - tutaj!