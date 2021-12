"40 kontra 20" Patrycja nie dotrze do Bartka na święta? Zobaczcie, co się stało

W środowy wieczór Małgorzata Rozenek-Majdan udała się na premierę książki swojego współpracownika, Wiktora Krajewskiego. Na premierze pojawiła się u boku męża. Ale wśród publiczności można było zauważyć również jej podopieczną - zwyciężczynię "Projektu Lady" Patrycję Wieję. Czy to spotkanie było przypadkowe? W kuluarach mówi się, że panie mają się spotkać na planie kolejnej edycji " Projektu Lady 4 "! Castingi do programu ruszyły już pod koniec 2018 roku. Co zdradziła nam na ten temat Patrycja? Tak już są zdjęcia do programu "Projekt Lady 4" i chodzą słuchy, że może zawitam na plan programu, ale nie wiem... - powiedziała nam tajemniczo Patrycja Wieja. Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy na premierze książki. Biała sukienka Patrycji jest z Bohoboco. Zwyciężczyni w rozmowie z nami wyznała, że "sukienki dodają jej kobiecości", ale wciąż nie zapomniała o sportowym stylu, który towarzyszy jej na co dzień. Która z nich wyglądała lepiej? Małgorzacie towarzyszył Radosław Majdan Zobacz także: I wtedy wchodzą... całe w bieli! Ten total look to obecnie prawdziwy hit