"40 kontra 20": Robert Kochanek wyznaje: "Ta piękna dama poprawiła mi humor"

Robert Kochanek i Kinga Zapadka z "40 kontra 20" wydawali się być sobie przeznaczeni. Fani wróżyli tej parze świetlaną przyszłość, widać było, że jest między nimi prawdziwa chemia, oboje także marzyli o założeniu rodziny. Po pół roku bycia razem para ogłosiła rozstanie. Od tego czasu Kinga Zapadka przyznaje, że jest zajęta pracą i ceni sobie samotność, zaś Robert Kochanek niemal nie używał swoich mediów społecznościowych. Teraz jednak zrobił wyjątek, czym zupełnie zaskoczył fanów!

"40 kontra 20" Robert Kochanek pokazał nagranie z piękną blondynką! O co chodzi?

Robert Kochanek od czasu rozstania z Kingą Zapadką praktycznie nie udziela się w mediach społecznościowych. Po oświadczeniu byłej ukochanej odniósł się krótko do zakończenia tego związku i oddał się pracy. Fani doskonale wiedzą, że Senior "40 kontra 20" zdecydowanie nie korzysta z mediów społecznościowych, o czym nie raz mówiła, Kinga Zapadka, a podczas ważnych spotkań w ogóle nie wyjmuje telefonu.

Tym razem jednak Robert Kochanek nie tylko pojawił się w swoich mediach społecznościowych, ale także w wyjątkowej formie, bo postanowił odezwać się do swoich fanów! Robert uśmiechnięty w towarzystwie pięknej blondynki siedzi w samochodzie i opowiada, jak bardzo jest zapracowany:

-Wtorek zaczął się bardzo intensywne od samego rana spotkania i ta piękna dama poprawiła mi tak humor, biorąc pod uwagę to, co się będzie działo, jak się będzie działo, zresztą na nią zawsze można liczyć - mówi z czułością patrząc na swoją towarzyszkę.

robertkochanek.official

Zobacz także: "40 kontra 20": Robert Kochanek o rozstaniu z Kingą Zapadką: "Zrobiło się wszystko co można"

Robert Kochanek przyznał, że pracuje teraz nad nowym projektem związanym z teatrem. Wygląda więc na to, że piękna blondynka to nie nowa ukochana Seniora z "40 kontra 20" a przyjaciółka i współtwórczyni nowego wyzwania!

-Zobaczycie już wkrótce, bo będzie petarda - zapowiedział Robert przy przytakującej pięknej znajomej

Robert Kochanek pierwszy raz od dawna postanowił nagrać InstaStory w takim formacie, co dało fanom do myślenia. Okazuje się jednak, że koleżanka tancerza to szczęśliwa mężatka przyjaźniąca się z Robertem Kochankiem. Widzowie "40 kontra 20" mogą ją pamiętać właśnie z mediów społecznościowych Roberta.

robertkochanek.official

Wygląda więc na to, że Robert, podobnie jak Kinga Zapadka po rozstaniu rzucili się w wir pracy, a to, co stało się między nimi to już zamknięty rozdział. Skoro jednak tancerz po raz pierwszy od dawna tak się otworzył, może to oznaczać, że w jego życiu coś się zmieniło...