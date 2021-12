"40 kontra 20": Kinga wbija szpilę Robertowi! Zaskoczyła wyznaniem po rozstaniu

Kinga Zapadka i Robert Kochanek z "40 kontra 20" po niespełna półrocznym związku, podjęli decyzję o rozstaniu. Uczestniczka o rozpadzie związku poinformowała za pośrednictwem Instagrama, a teraz fani zasypują ją kolejnymi pytami na temat jej zakończonej relacji. Czy istnieje szansa, że Robert i Kinga do siebie wrócą? Jej wymowny komentarz mówi wszystko. "40 kontra 20": Kinga i Robert wrócą do siebie? Związek Kingi Zapadki i Roberta Kochanka był niczym scenariusz komedii romantycznej. Para, która poznała się na planie miłosnego show TVN 7 - "40 kontra 20" - od początku budziła wiele kontrowersji. Ona, charyzmatyczna, spełniająca się zawodowo blond piękność, on przebojowy łamacz serc. I choć wielu sympatyków show nie sądziło, że ta dwójka stworzy związek po programie, to po zakończeniu emisji Kinga i Robert ogłosili, że są parą . Od tego czasu zakochani coraz śmielej dzielili się w sieci romantycznymi kadrami , wspólnymi sposobami na spędzanie wolnego czasu, a nawet zdradzali smaczki swojej relacji, jak np. to, jak wyglądały ich "nielegalne" randki . I gdy wydawać by się mogło, że ich sielanka będzie trwać wiecznie, kilka tygodni temu było głośno o kryzysie w ich związku . Potem para została przyłapana na romantycznym spacerze w parku i wydawało się, że znów ich uczucie kwitnie. Tymczasem we wtorek, 23 listopada, piękna zwyciężczyni "40 kontra 20" zaskoczyła wszystkich swoim wyznaniem. Kinga ogłosiła Rozstanie z Robertem , a w sieci zawrzało. -Pragnę poinformować Was, że związek z Robertem dobiegł końca. Nie jestem gotowa na to aby mówić dlaczego… Po prostu, postrzeganie przez nas związku, zasad oraz systemu wartości, które powinny towarzyszyć w takiej relacji, jest zbyt...