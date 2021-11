"40 kontra 20". Patrycja Rodak ogłasza: "Czas na zmiany"! Pokazała też wideo

Już dziś poznamy zwycięzcę 9. edycji "Top Model". Jednak oczekiwanie uczestników i fanów na finałową galę na żywo zostało przerwane przez niespodziewany skandal. Okazało się, że Dominic D'Angelica, jeden z finalistów, był skazany w USA za kontakty seksualne z nieletnią poniżej 16. roku życia. W efekcie model został zdyskwalifikowany z wyścigu po wygraną w 9. sezonie show. Pozostali uczestnicy nagrywali relacje z oczekiwań na finałowy dzień. a internauci wciąż zadawali im prośby o zajęcie stanowiska w sprawie kolegi z programu. Wszyscy do tej pory milczeli, jednak Patrycja Sobolewska postanowiła zabrać głos. Co napisała? Zobacz także: Dominic D'Angelica usunięty z "Top Model". Były uczestnik show wydał oświadczenie! "Nie jestem przestępcą ani oprawcą" "Top Model": Patrycja Sobolewska wpiera Dominica D'Angelica Dominic D'Angelica i Patrycja Sobolewska mieli bardzo dobry kontakt podczas przygody w "Top Model". Uczestnik nie ukrywał, że koleżanka z programu bardzo mu się podoba i zawsze wypowiadał się na jej temat w superlatywach, adorując ją. Podczas jednego z zadań sesyjnych scenariusz przewidywał pocałunek. Oboje się na niego zgodzili, jednak po ich wypowiedziach można było wywnioskować, że znaczył dla nich troszkę więcej niż zwykłe zawodowe polecenie: Jeśli to nie jest magia, no to ja nie wiem, co to jest. Bardzo mi się podobało, widziałam w tym bardzo dużo magii i do mnie to nie dociera, co się stało. Ten pocałunek... Była w nim wyjątkowość, delikatność... To był taki pocałunek dwóch kochanków na dachu. To było bardzo romantyczne - mówiła wówczas Patrycja Dla Dominica ten moment również wydawał się bardzo ważny: To było super, to było...