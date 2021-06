"40 kontra 20": To tutaj gorące singielki będą walczyć o względy Seniora i Juniora!

Czegoś takiego w polskiej wersji "Love Island" jeszcze nie było! Po raz pierwszy będziemy świadkami prawdziwego trzęsienia ziemi na Wyspie Miłości, bo już w najbliższym odcinku ruszy projekt Casa Amor. Przez dwa pomnożymy radość, miłość, smutek, zazdrość, uczestników, a nawet domy... O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły i poznajcie zasady! Zobacz także: "Love Island 3": uczestnicy usłyszeli przykrą prawdę! Związek Stelli i Piotra zatrząsł się w posadach? "Love Island": Na czym polega Casa Amor? Zasady nowego projektu W 3. edycji "Love Island' emocji nam nie brakuje, ale produkcja show zadbała o to, abyśmy mogli mieć ich jeszcze więcej. W minionym odcinku programu panowie otrzymali SMS, z którego dowiedzieli się, że muszą niepostrzeżenie wymknąć się z willi i ruszyć do nowego domu! Tak właśnie zaczął się projekt Casa Amor. Z hiszpańskiego słowo to oznacza po prostu "dom miłości", ale w "Love Island" będzie znaczyło znacznie więcej. Oto co się wydarzy: Panowie po otrzymaniu wiadomości muszą się spakować i opuścić aktualną willę. Udają się do zupełnie nowego domu, w którym zamieszkają z pięcioma nowymi uczestniczkami. Dziewczyny, które pozostały na "Wyspie miłości" również dostaną szansę na poznanie nowego partnera, bo miejsce ich mężczyzn zajmą nowi uczestnicy. Od teraz mają kilka dni, by poznać nowe osoby. Co będzie dalej? Islanderki podczas przeparowania zdecydują, czy chcą stworzyć nową parę, czy też czekają na powrót swoich byłych partnerów. Nie wiedzą jednak, czy ich mężczyźni wrócą do willi sami, czy z nowo poznanymi mieszkankami domu miłości. Panowie dokonując wyboru również nie będą zdawać sobie sprawy z tego, czy ich dotychczasowe wybranki zdecydowały się...