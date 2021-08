"40 kontra 20": Kinga o pierwszej randce z Robertem Kochankiem! Jak wygląda ich związek?

Zachowanie Soni w dzisiejszym " Hotelu Paradise 2 " zadziwiło wszystkich. Czy uczestniczka zrezygnuje z udziału w show, aby uratować Dominikę? Ja z Karoliną podejdę do Roberta i pojadę do domu a ty podejdź do Adama. Może jeszcze poznasz kogoś, trzeba dać ci szansę, wy mi też ją daliście - zadeklarowała Jednak czy jej deklaracja jest szczera? Można wziąć to pod wątpliwość szczególnie po tym, co chwilę później powiedziała Robertowi oraz Adamowi. Zobacz także: "Hotel Paradise 2" Dominika płacze za Bartkiem i atakuje Artura: "Jesteś agresywny". Uczestnik wpadł w szał "Hotel Paradise 2": Sonia odejdzie z programu, aby ratować Dominikę? Sonia zaczyna rozumieć, że szczerość nie zaprowadzi jej do finału w show. Dominika po decyzji Aty trafiła do singlówki i wie, że będzie musiała przed "rajskim rozdaniem" zawalczyć o swoją obecność w programie. Sonia niespodziewanie wychodzi dla niej z propozycją. Zasugerowała, że poświęci swoją obecność w programie, po to, aby Dominika mogła dalej walczyć o finał: Ja z Karoliną podejdę do Roberta i pojadę do domu a ty podejdź do Adama. Może jeszcze poznasz kogoś, trzeba dać ci szansę, wy mi też ją daliście Jednak czy Sonia faktycznie podchodząc do Roberta spisuje się na opuszczenie programu? Uczestniczka postanowiła z nim poważnie porozmawiać i wyznała, że wciąż coś do niego czuje: Robert ja nie potrafię cię oszukiwać. To będzie smutne, bardzo smutne. Nie wiem, jak mam ci to powiedzieć, bo jest mi tak wstyd. W momencie, w którym odszedłeś Domi zapytała: "jak się czujesz?", odpowiedziałam "jest mi przykro, bo Robert dużo wnosił ale z jednej strony się ciesze, bo jak był Robert to nie umiałam się otworzyć na kogoś innego, bo ten Robert...