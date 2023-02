"40 kontra 20": Kasia wkrótce ogłosi radosną nowinę? Zaskoczyła wyznaniem o dzieciach

Hania z "Hotelu Paradise" podczas relacji na InstaStories zdradziła, co wydarzyło się po wielkim finale szóstej edycji programu. Uczestniczki rankowego show nie ukrywają, że nie przepadają za sobą, a podczas rozmowy z Party.pl szczerze przyznały, że doszło między nimi do pewnego incydentu. Hania do tej pory nie chciała zdradzać, co dokładnie się wydarzyło, ale teraz zaskoczyła szczerym wyznaniem! Hania z "Hotelu Paradise" gorzko o zachowaniu Moniki Chociaż wielki finał "Hotelu Paradise" już za nami, to emocje wokół uczestników randkowego show wciąż nie opadają. Po emisji ostatniego odcinka Hania z "Hotelu Paradise" opowiedziała o incydencie z udziałem Moniki i przyznała, że nie chce jej znać. Później zwyciężczyni programu tajemniczo opowiedziała nam o całej sytuacji: Jak ksiądz wodą ją okadziłam- Monika powiedziała dla Party.pl. Fani " Hotelu Paradise" z pewnością cały czas się zastanawiają, co tak naprawdę wydarzyło się między Moniką a Hanią. Teraz była uczestniczka show TVN7 o wszystkim opowiedziała w sieci! Czas najwyższy aby poruszyć temat relacji mojej i Moniki. Do tej pory się nie wypowiadałam, raczej wolałam unikać tego tematu, na wywiadach też nie udzielałam odpowiedzi, ale zauważyłam, że inni uczestnicy to zrobili także myślę, że kolei na mnie. Chciałabym wam opowiedzieć o tym, co wydarzyło się w autokarze w czasie kiedy my wracaliśmy już na lotnisko- zaczęła Hania. Zobacz także: Nowe randkowe show w TVN7! To oznacza koniec "Hotelu Paradise"?! Wiemy! Hania podczas relacji na InstaStories zdradziła, że Monika miała ją uderzyć butelką podczas wspólnej podróży autokarem! - Siedziałam razem z Mikołajem i po prostu normalnie, jak kumple rozmawialiśmy ze sobą, śmieszkowaliśmy, ale Monika chyba nie mogła...