"40 kontra 20": jak wyglądała kiedyś Iza? Mamy stare zdjęcia mamy Lindy! Ale metamorfoza

Izabela Zeiske niedawno pożegnała swojego czworonożnego przyjaciela. Jej wpis łamał serca fanów, którzy obserwują ją w sieci. Jednak gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" ma w sobie tyle miłości, że postanowiła obdzielić nią kolejnego czworonoga: Na cześć tych, co odchodzą, przychodzą następne potrzebujące pomocy 🐕🐕 - napisała w sieci Poznajcie Sisi, nowego członka rodziny Zeiske! Ten wpis, to coś więcej niż tylko zwykłe przedstawienie psiaka fanom. Koniecznie zobaczcie, co napisała pani Izabela! Zobacz także: "Gogglebox": poruszający wpis Izy Zeiske. Żegna przyjaciela... "Kiedyś się spotkamy" Rodzina Izabeli Zeiske powiększyła się Ten rok był bardzo trudny dla całej rodziny pani Izabeli Zeiske, którą pokochało tysiące fanów za sprawą udziału w "Gogglebox. Przed telewizorem". Gwiazda TTV w minioną Wielkanoc poinformowała o śmierci swojej ukochanej teściowej . Teraz, na niecały miesiąc przed Bożym Narodzeniem musiała pożegnać także czworonożną przyjaciółkę, która towarzyszyła jej przez ostatnie lata. Smutek po stracie psa był duży, jednak miłość do zwierząt jest o wiele silniejsza. Pani Izabela właśnie poinformowała, że jej rodzina się powiększyła o psiaka ze schroniska. Mała Sisi - bo tak właśnie ma na imię, znalazła ciepły dom oraz miłość u rodziny Zeiske: Kochani, przedstawiam nowego członka rodziny Sisi ,jak na cesarzową przystało zasiada na tronie. Jak wiecie bez zwierząt żyć nie mogę i zawsze powtarzam, na cześć tych co odchodzą przychodzą następne potrzebujące pomocy 🐕🐕a jest ich sporo - niestety. A może ktoś z Was zaadoptuje jakieś zwierzątko w potrzebie?? Wiem że macie dobre serducha ♥️♥️♥️♥️♥️♥️ Piękny gest pani Izabeli wzruszył...