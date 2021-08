"40 kontra 20": Izabela jest czarnym koniem programu? "Cel osiągasz w białych rękawiczkach"

Izabela to uczestniczka, która jest w programie niemalże od samego początku. Chociaż jeszcze nie miała okazji do typowo romantycznej randki z żadnym z panów, z pewnością nie musi się obawiać o swoją pozycję. Co więcej, widzowie mogą obserwować, jak z łatwością pozbywa się przeciwniczek. Czyżby uczestniczki zaczęły zauważać pozycję Izy? Uwaga Joanny podczas "ceremonii chaosu" nieco zaskoczyła najstarszą uczestniczkę. Co odpowiedziała?

"40 kontra 20": Izabela jest czarnym koniem programu?

Iza swoją mądrością życiową, związkowym doświadczeniem i otwartymi rozmowami a nawet zdolnościami kulinarnymi bardzo imponuje zarówno Bartkowi Andrzejczakowi jak i Robertowi Kochankowi. Początkowo w "40 kontra 20", Iza była mieszkanką glampingu a pikanterii w związku z jej pobytem w programie dodał fakt, że dołączyła do niego również jej córka Linda. Izabela początkowo tylko przyglądała się rozwijającym relacjom i zawsze służyła radą Juniorowi. To między innymi dzięki jej spostrzeżeniom Bartek zaczął patrzeć krytycznie na Julię, która była jego numerem jeden. Iza w niezobowiązującej rozmowie zaczęła uświadamiać 20-latka, że gdyby nie program, zdecydowanie nie byłby targetem pięknej brunetki. To zasiało w Juniorze ziarno niepewności, które doprowadziło do eliminacji Julii z programu.

Łatwo z Izą nie ma również jej córka Linda. Obie panie chciałyby stworzyć coś więcej z Robertem. Linda jasno określiła mamie granice, że nie wyobraża sobie walczyć z nią o tego samego faceta. Przedstawiła jej, że pomiędzy nimi zaczyna się dziać coś więcej i poprosiła mamę o rezygnację ze starań o Kochanka. Izabela jednak uświadomiła córce, że nie zamierza odpuścić.

Czyżby teraz Izabela planowała pozbyć się Kingi z otoczenia Roberta? Decyzją Seniora piękna blondynka została wysłana na glamping do Bartka i pomimo tego, że ciągle opowiada o tym, jak zależy jej na Robercie, Izabela znalazła sposób, aby wzbudzić zazdrość i niechęć do Kingi w Patrycji, która aktualnie jest najbliżej Juniora.

- To, że Kinga jest teraz na dole wysłana, to nie tylko służy tamtej sytuacji - powiedziała Iza

- Ale to by nie miało wielkiego sensu, jak ona cały czas stoi i pie*doli jak bardzo jej zależy na Robercie - zauważyła Patka

- Tu wiele rzeczy nie ma sensu. A ile takich związków powstało, że facet był pocieszycielem po rozstaniu? Jak się pocieszali tak się pocieszyli.

- Dobra trzeba określić plan jak się pozbyć Kingi, bo jestem wku*wiona aktualnie - nagle zmieniła front wobec Kingi Patrycja

- Taak, brawo - cieszyły się Linda i Iza

Czy podobnie jak w przypadku Julii, uda się wyeliminować Kingę?

"40 kontra 20": Uczestniczki odkryły plan działania Izy?

Czyżby uczestniczki zaczęły domyślać się jak nieszkodliwa do tej pory Iza rozdaje karty w programie? Właśnie w sieci pojawiła się zajawka nadchodzącej "ceremonii chaosu". Joanna powiedziała do Izy wprost:

- Myślę, że swój cel osiągasz. W białych rękawiczkach - zauważyła Joanna

- W czarnych czasami też - zażartowała Iza

Czyżby Joanna połączyła fakty w całość i zaczęła zauważać, w jaki sposób gra Iza? A może "ceremonia chaosu" przyjmie zupełnie inny bieg, a Izabeli uda się pozbyć Kingi nie wzbudzając podejrzeń?

