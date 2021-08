"40 kontra 20": Robert odpiera zarzuty widzów: "Nie gnębiłem Kingi". Fani wściekli

Robert Bodzianny nieoczekiwanie został jedną z gwiazd siódmej edycji " Rolnik szuka żony ". Co prawda to nie on, ale jego brat Paweł szukał w programie żony i jak się okazało w finałowym odcinku znalazł miłość i nadal spotyka się z Martą, ale po zakończeniu emisji hitu TVP zrobiło się głośno również o Robercie. Jeszcze w trakcie emisji okazało się, że mężczyzna doskonale dogaduje się z Natalią, kandydatką Pawła. Co więcej sam Paweł na pytanie Marty Manowskiej powiedział wprost, że nie ma nic przeciwko, aby ta dwójka się spotykała. A jak jest naprawdę? Do tej pory to Natalia odnosiła się do relacji z Robertem na swoim Instagramie , a teraz to rolnik zdecydował się skomentować tę znajomość! Są razem? Brat Pawła zdradził, jak naprawdę wygląda jego relacja z Natalią Brat Pawła, Robert zdecydował się odpowiedzieć na Instagramie na pytania swoich obserwatorów. Oprócz pytań o podróże, marzenia pojawiły się również komentarze dotyczące programu "Rolnik szuka żony" oraz pytania o jego relację z Natalią. Jeden z Internautów zapytał wprost: Czy faktycznie randkowałeś z Natalią? Robert wyznał, że atmosfera podczas nagrań była świetna i dodał, że faktycznie razem z Natalią polubili się i wspólnie żartowali. Brat Pawła przyznał też, że po nagraniach nie spotkali się jeszcze: Atmosfera podczas nagrań była super. Prawdą jest, że się polubiliśmy i utrzymujemy kontakt. Było dużo śmiechu, a reżyser musiał ganiać, bo ta znikała z planu, żeby sobie pożartować, ale nie widzieliśmy się od zakończenia nagrań - odpowiedział Robert. Pojawiło się jeszcze jedno, dość zaskakujące, pytanie dotyczące Natalii. Jeden z Internautów zapytał wprost: "Boisz się Natalii?". Robert odpowiedział na to w żartobliwy sposób i opublikował na...