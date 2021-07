"40 kontra 20": Do programu przyszła nowa uczestniczka! "Kopia Julii"

W "Hotelu Paradise" nie brakuje emocji! Bartek postawił wszystko na jedną kartę i do ostatniej chwili walczy o serce Dominiki. To oczywiście nie do końca podoba się Arturowi, czyli obecnemu partnerowi dziewczyny, który jest o nią bardzo zazdrosny. Sama Dominika jest zaś rozdarta, a rajskie rozdanie zbliża się wielkimi krokami. Już jutro bowiem dowiemy się, kto opuści hotel! Zobacz także: Nowa uczestniczka w "Hotelu Paradise"! Sonia już zdążyła pogrążyć Łukasza! "Hotel Paradise": Trwa zacięta walka o serce Dominiki! Łzy, intrygi i zazdrość tuż przed rajskim rozdaniem! Emocje w "Hotelu Paradise" sięgają zenitu! Uczestników czeka stresujący wieczór - rajskie rozdanie! Na ten moment w najmniej komfortowej sytuacji jest Bartek, który wciąż pozostaje singlem. Ale jak wiadomo, chłopak bardzo liczy na to, że uda mu się jeszcze zawalczyć o Dominikę. Tuż przed decydującym wieczorem Bartek miał okazję do spędzenia z nią czasu. Podczas randki powiedział jej kilka naprawdę miłych słów. Wygląda na to, że podczas rajskiego rozdania bez względu na wszystko, Bartek stanie za Dominiką. Przy Tobie czuję się tak swojsko. Czuję, że mógłbym Cię zabrać wszędzie, do znajomych, do rodziny. Jestem taki, jaki jestem, mówię zawsze szczerze i stanę przy Tobie - mam nadzieję, że mnie wybierzesz - powiedział Bartek. Spotkanie z Bartkiem doprowadziło Dominikę do łez! Dziewczyna jest rozdarta i chociaż wszystko wskazuje na to, że jest szczęśliwa z Arturem, to jednocześnie nie chce skrzywdzić Bartka. To jest głupia sytuacja. Nie spodziewałam się, że mnie zaprosi. Tam się bardziej czułam jak z przyjacielem. Nikogo tu nie skreślam. Nie chcę skrzywdzić Bartka, a wiem, że on też jest wrażliwy - powiedziała zapłakana Dominika. ...