Kontrowersje wokół Mateusza z "Rolnik szuka żony 9" nie cichną nawet po finale. Teraz głos w sprawie afery z tajemniczymi wiadomościami zabrała Zuzanna i w relacji na Instastory ucięła spekulacje na ten temat. Kandydatka Mateusza pisze wprost, że nie tylko nie chciał wyjaśnić sprawy w finale, nie pokazał screenów, które miał otrzymać, a teraz jeszcze zablokował ją w mediach społecznościowych:

Mateusz z "Rolnik szuka żony" nie wybrał żadnej ze swoich kandydatek i był załamany z powodu anonimowych screenów, jakie miał otrzymać. W tajemniczych wiadomościach jego kandydatki miały oczerniać gospodarstwo Mateusza z "Rolnika", a sama Zuza miała wyzwać rolnika od debila. W finale, ku zaskoczeniu widzów sprawa wiadomości nie została wyjaśniona, a teraz głos zabrała Zuzanna, która opisała całą sytuację ze swojej perspektywy i pisze wprost, że nie zgadza się na "bezpodstawne pomówienia":

Zuza z "Rolnik szuka żony" pisze wprost, że utrzymywała przyjacielskie relacje z Karoliną i pomagały sobie, ale dodaje też, że to, co przedstawił Mateusz nie miało miejsca:

19-latka, która jako pierwsza opuściła gospodarstwo Mateusza przytacza teorie spiskowe o podsłuchach i jednoznacznie twierdzi, że miała dobre zdanie zarówno o rodzicach Mateusza, jaki i całym jego gospodarstwie. Zuzanna dodaje też, że tak samo uważały pozostałe kandydatki i "wszystkie bardzo chwaliłyśmy jego rodziców, byli dla nas przekochanymi osobami".

Zuzanna dopiero teraz odniosła się do szokujących słów Mateusza z "Rolnik szuka żony" , który twierdził, że został nazwany "debilem". Kandydatka rolnika pisze wprost, że dopiero po nagraniu finałowego odcinka dowiedziała się, że pod jej adresem padł taki zarzut. To nie wszystko. Zuza zaprzecza też, że była jakaś umowa między dziewczynami!

Zuza zaprzecza też, że była jakaś umowa między dziewczynami i dodaje, że żadna z kandydatek widziała tajemniczych screenów.

Screenów, o które nas posądzano nigdy żadna z nas nie zobaczyła i mam wrażenie, że tak naprawdę nikt ich nie widział z wyjątkiem Mateusza. (...) Niestety Mateusz miał więcej do powiedzenia do kamer po boku niż do nas, co skutkowało tym, że więcej się dowiadywałyśmy oglądając telewizję niż podczas pobytu na gospodarstwie.