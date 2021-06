Znamy już cały skład jury "You can dance - nowa generacja", który w TVP pojawi się już we wrześniu. Jak się okazuje, do Agustina Egurroli i Michała Miszy Kostrzewskiego pojawi się utalentowana Klaudia Antos. Kim jest?

Castingi do "You can dance - nowa generacja" - ruszyły 9. czerwca i właśnie dziś na antenie "Pytania na śniadanie" potwierdzono skład jury programu, który w TVP przybierze nieco inny format. Jak się okazuje, przewodniczącym jurorów będzie nie kto inny, jak Agustin Egurrola, a obok słynnego choreografa zasiądzie brat Małgorzaty Rozenek - Michał Misza Kostrzewski oraz Klaudia Antos. 22-letnia tancerka wystąpiła w ostatniej edycji "You can dance", która była emitowana w TVN, a następnie podbiła światowe sceny, występując między innymi przy boku samej Jennifer Lopez!

"You Can Dance - Nowa Generacja". Kim jest Klaudia Antos?

Klaudia Antos, 22-latka z Brzeźnicy pod Krakowem, która została właśnie jurorką w "You Can Dance - Nowa Generacja" swoją przygodę z tańcem zaczęła już w wieku 9 lat. Utalentowana dziewczyna dała się poznać szerszej publiczności biorąc udział w ostatniej edycji "You Can Dance" emitowanej przez TVN, gdzie ostatecznie zajęła 8. miejsce. Choć nie wygrała programu, została doceniona przez Agustina Egurrolę i dołączyła do jego formacji tanecznej.

Kariera Klaudii Antos dosłownie wystrzeliła. Dziewczyna wyjechała do szkoły tańca w Stanach Zjednoczonych i nagle o dziewczynie usłyszał cały świat, bo polska tancerka wystąpiła w 2020 roku na finale Super Bowl, gdzie tańczyła u boku międzynarodowej gwiazdy - Jennifer Lopez!

Po latach Klaudia Antos ponownie spotka się z Agustinem Egurrolą, który będzie przewodniczącym jury "You can dance - nowa generacja". Obok tej dwójki zasiądzie również brat Małgorzaty Rozenek. Choć plotki o jego udziale w programie pojawiły się już w maju, w dzisiejszym "Pytaniu na śniadanie" w końcu potwierdzono te doniesienia. Michał Misza Kostrzewski, który przez dziesięć lat był solistą w operze w Monte Carlo, obecnie jest solistą w operze w Lyonie, a także zajmuje się też choreografią teraz będzie oceniał młodych tancerzy! Na prowadzącą programu oczywiście została wybrana Ida Nowakowska, co nikogo nie powinno dziwić.

22-letnia Klaudia Antos będzie trzecim jurorem w "You can dance - nowa generacja"! Tancerka wystąpiła niedawno u boku samej Jennifer Lopez, a jej kariera nabiera coraz większego rozpędu. Do Polski wróci specjalnie po to, by oceniać młodych tancerzy.

Piękna i utalentowana dziewczyna dała poznać się już polskim widzom, występując w ostatniej edycji "You Can Dance". Klaudia zajęła w niej 8. miejsce, a następnie dostała angaż w zespole Agustina Egurroli, z którym w końcu spotka się po latach!

Widzieliście jak tańczy Klaudia? Ruchy młodej tancerki zapierają dech w piersiach. Na jej profilu na Instagramie możemy zobaczyć całą masę filmów, na których widać jej talent.

W końcu potwierdzono również, że obok Agustina Egurroli w jury "You can dance - nowa generacja" zasiądzie Michał Misza Kostrzewski. Brat Małgorzaty Rozenek to wybitny tancerz z ogromnymi osiągnięciami na swoim koncie.

Prowadzącą programu będzie Ida Nowakowska. Gwiazda TVP która niedawno po raz pierwszy została mamą wraca do pracy w wielkim stylu. Tancerka z pewnością idealnie odnajdzie się w tej roli.