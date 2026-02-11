Najnowsza edycja "Must Be The Music" zbliża się wielkimi krokami. Muzyczne talent show z Natalią Szroeder, Dawidem Kwiatkowskim, Sebastianem Karpielem-Bułecką oraz Miuoshem w roli jurorów wystartuje na początku marca, ale już teraz możecie zobaczyć fenomenalny występ pierwszego uczestnika!

Ringo Todorovic zachwycił w "Must Be The Music"

Wiosną 2025 roku na antenę Polsatu po wielu latach przerwy powrócił program "Must Be The Music". Muzyczne talent show wygrali wówczas Alien i Majtis. Teraz widzowie odliczają dni do premiery najnowszego sezonu hitu Polsatu. Jak już wiadomo, program wystartuje 6 marca o godzinie 21:00. Kto tym razem zaprezentuje się na scenie? Właśnie ujawniono pierwszego uczestnika nowej edycji "Must Be The Music". Mamy fragment odcinka, w którym 25-letni Ringo Todorovic zaskoczył wszystkich. Jurorzy i prowadzący myśleli, że za chwilę zobaczą zabawny występ uczestnika, a ten rozwalił system.

Ja byłem pewien, że to jest świr jakiś, wiesz, że wiesz, że przyszedł se jaja tu robić! skomentował za kulisami Maciej Rock.

Ringo Todorovic zachwycił wszystkich! Po jego występie Natalia Szroeder powiedziała wprost:

(…) Twój głos ma wiele osobowości różnych, to jest mega atut! Nie da się nudzić, słuchając ciebie (…) Boję się, co będziesz robił na tej scenie, bo już teraz powaliłeś nas na kolana

Zobaczcie fragent odcinka nowej edycji "Must Be The Music"! Ringo Todorovic ma szansę wygrać muzyczne talent show?

Zobacz także: W finale „Must be the music” oddano hołd Korze. Ten moment wzruszył całą Polskę