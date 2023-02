"10 lat młodsza w 10 dni": Widzowie mają dość nieudanych metamorfoz! "To jest cyrk"

Fani "10 lat młodsza w 10 dni" nie zostawili suchej nitki na Mai Sablewskiej po ostatniej metamorfozie. Widzowie mają też uwagi co do stylizacji samej prowadzącej.

Popularna stylistka i doradczyni wizerunkowa, Maja Sablewska wzbudza coraz większe kontrowersje swoimi metamorfozami w programie "10 lat młodsza w 10 dni". Widzowie nie ukrywają, że ostatnie pomysły prowadzącej w ogóle im się nie podobają. Mają też zastrzeżenia co do tego, jak sama gwiazda prezentuje się w telewizji. Nie zabrakło mocnych uwag na temat garderoby.

"10 lat młodsza w 10 dni": Maja Sablewska i jej metamorfozy w ogniu krytyki. Fani mają dość

Komentarze po ostatnim materiale nie pozostawiają wątpliwości co do tego, że widzowie "10 lat młodsza w 10 dni" byli załamani kolejną metamorfozą. Po emisji programu mocno oberwało się Mai Sablewskiej. Niestety najwyraźniej prowadząca znów nie przekonała do siebie fanów, którzy są rozczarowani tym, co zobaczyli.

Choć Maja Sablewska chętnie pomaga kobietom odmienić ich wizerunek, a także daje im wsparcie od strony mentalnej, to widzowie nie uważają, że prowadząca rzeczywiście poprawia prezencję uczestniczek programu. Potwierdziły to reakcje po metamorfozie Olgi.

Nie wiem, czy to ja — powiedziała 48-letnia kobieta.

Widzowie jednak nie podzielają entuzjazmu uczestniczki. Uważają, że Maja Sablewska nie spisała się, kompletując stylizację Olgi. Co więcej — fani mają też coraz więcej zastrzeżeń co do stylu samej prowadzącej. Ich zdaniem gwiazda nie wypada dobrze w marynarkach. Padły ostre słowa.

Gdzie ta kobieta w tym pójdzie. Jaka metamorfoza, to jest cyrk. Sama Sablewska jak nieszczęście wygląda i dojrzałe kobiety ubiera na jakieś czarownice. Porażka programu. Szkoda czasu na antenie

Metamorfozę to trzeba Mai zrobić. Jej stylizacje porażają

Spalcie te namiotowe suknie

Maja, widzę, że każda metamorfoza podoba się tylko tobie. Ale szczerze, straszne są bardzo. Te kobiety po metamorfozie wyglądają tragicznie.

Sablewska sama potrzebuje metamorfozy, musi zrezygnować z tych tatusiowych marynarek

Skąd oni te ciuchy biorą? Naprawdę trzeba się postarać, żeby znaleźć takie koszmarki, a marynarki prowadzącej coraz większe

Nas też zatkało... i to jak! Ratuje się tylko fryzura i makijaż.

Suknia — porażka — czytamy w komentarzach.

Co sądzicie o metamorfozie Olgi? Uważacie, że Maja Sablewska się spisała?

