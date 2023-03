"10 lat młodsza": To najgorsza metamorfoza w historii? "Całkowita katastrofa" grzmią internauci

Olga Król z "Top Model" podczas relacji na InstaStories opublikowała zdjęcie i krótkie nagranie ze spotkania z innymi uczestnikami hitu TVN. Przy okazji modelka pokazała, jak teraz prezentuje się jej fryzura. Metamorfoza Olgi w "Top Model" wywołała ogromne emocje wśród widzów, a sama uczestniczka programu była zrozpaczona kiedy fryzjer ściął jej długie włosy. Dziś Olga cały czas je zapuszcza i dziś wygląda zupełnie inaczej niż w "Top Model"! Olga Król z "Top Model" zapuszcza włosy Olga Król była jedną z uczestniczek dziesiątej edycji "Top Model". O początkującej modelce zrobiło się głośno, kiedy zgodziła się na radykalną zmianę fryzury w programie. Olga pozwoliła fryzjerowi ściąć swoje długie włosy, ale bardzo krótka fryzura mocno ją rozczarowała. Uczestniczka "Top Model" była załamana swoim wyglądem, a internauci ostro krytykowali fryzjera, który był odpowiedzialny za nowy look Olgi. Oczywiście, metamorfoza może się komuś nie podobać. To naturalne. Ale zastanówmy się, jak mają się czuć kobiety, które nie mogą mieć długich włosów z przyczyn genetycznych? Albo z powodu choroby? One też są "babochłopami"? Też straciły "kobiecość"? - komentował później Łukasz Urbański, fryzjer, który był odpowiedzialny za metamorfozy uczestników "Top Model". Olga szybko zapowiedziała, że chociaż już przyzwyczaiła się do nowego wyglądu, to zamierza zapuszczać włosy. A jak wygląda dziś? Zobacz także: "Top Model": Olga ośmieszyła Kacpra i doprowadziła go do łez. Fani: "wywalcie ją" Olga Król tydzień temu odpadła z "Top Model", ale teraz, za pośrednictwem Instagrama, internauci mogą zobaczyć, jak...