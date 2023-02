"10 lat młodsza w 10 dni": Kolejna uczestniczka uderza w produkcję. "Chciałam to wszystko zakończyć"

Każda kobieta marzy o pięknym i młodym spojrzeniu, zachowanym na długie lata. Na szczęście nie trzeba poddawać się skomplikowanym zabiegom z zakresu chirurgii plastycznej, żeby uzyskać taki efekt. Obecnie istnieją już znacznie prostsze metody, dzięki którym można cieszyć się zadbanymi okolicami wokół oczu przez długie lata. Poznajcie metody niechirurgicznego liftingu, które szybko i skutecznie odmładzają spojrzenie i niwelują zmarszczki wokół oczu. EasyLift Minimalnie inwazyjny lifting wykonany za pomocą stałych nici Spring Thread. Opinia eksperta Dr Franciszek Strzałkowski, lekarz medycyny estetycznej i anestezjolog, Klinika Strzałkowski w Warszawie (pielegnacjaurody.pl): Metodą EasyLift można odmłodzić całą twarz i unieść okolicę żuchwy, policzki, a także - co niemożliwe w liftingu operacyjnym - górną część twarzy, w tym okolice oczu i skroni. Stosowane w zabiegu nici Spring Thread są wykonane z biozgodnych materiałów, do lat wykorzystywanych w implantologii, czyli medycznego poliestru oraz silikonu. EasyLift różni się od klasycznego zabiegu z użyciem nici przede wszystkim techniką ich implementacji. Do zabiegu wykorzystywane są stałe nici z haczykami, za pomocą których tworzony jest pod skórą stelaż podciągający i podtrzymują opadające tkanki. Nici przechodzą pod skórą głowy aż do jej czubka. Do lifitngu twarzy zużywa się zazwyczaj ok. 10 metrów nitki! Zabieg wykonywany jest w sterylnych warunkach. Wcześniej pacjentowi podawany jest antybiotyk, aby zminimalizować ryzyko infekcji. Po trzech latach wykonuje się tzw. zabieg retencyjny, którego celem jest poprawa napięcia nitek. Pellevé Zabieg, który dzięki wykorzystaniu ciepła fal radiowych ujędrnia i umożliwia nieinwazyjny lifting skóry. Opinia eksperta:...