Wypadki na lodzie to nie żart. Według raportu „Polacy a odśnieżanie” przygotowanego przez Instytut Millward Brown SMG/KRC dla firmy Danfoss aż 95% Polaków ma problemy ze śniegiem i oblodzeniem wokół domu oraz w mieście. A to ilu Polaków łamie swoje kończyny jest owiane tajemnicą. Lodoodporne obuwie w styczniu to nie zachcianka, a absolutna konieczność.

Jak robią to gwiazdy? Wiemy, że chcecie wiedzieć – dlatego przygotowaliśmy dla was galerię zimowych stylizacji Katarzyny Zielińskiej, Joanny Przetakiewicz, Kayah oraz Kingi Rusin, które w miniony weekend nie tylko pokonały żywioł – ale zrobiły to w dobrym stylu. A może nie? Zajrzyjcie do naszej galerii i głosujcie na najlepiej i najcieplej ubraną gwiazdę.

