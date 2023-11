2 z 5

Okazuje się, że to sam książę Harry odpowiada za projekt pierścionka zaręczynowego, który Markle pokazała dziś fotoreporterom. Dwa zewnętrzne kamienie pochodzą z osobistej kolekcji matki księcia, księżnej Diany. Z kolei centralny diament Harry przywiózł z wyjazdu do Botswany. Ten kraj ma dla księcia szczególne znaczenie – Harry odwiedził Botswanę wielokrotnie jako dziecko i właśnie tam para spędzała wspólnie wakacje podczas w ciągu ostatniego roku. Sama obręcz jest wykonana ze złota, a za produkcję pierścionka odpowiada londyński jubiler Cleave and Company.