Kolekcja Zary na wiosnę/lato 17 jak co roku okazała się przyjemną dla portfela alternatywą dla zakupów u projektantów. W końcu ubrania z hiszpańskiej sieciówki są wiernym odwzorowaniem najnowszych trendów – a wszystko to dzięki superszybkiemu cyklowi odświeżania kolekcji co dwa tygodnie.

Musimy jednak przyznać, że dział z kostiumami kąpielowymi Zary nas rozczarował. Choć są one ładne i w trendzie, większość z nich jest dosyć ekstrawagancka i może nie usatysfakcjonować kogoś, kto poszukuje prostego, stylowego bikini.

Ale nie martwcie się! Odkryliśmy dla was tajny dział Zary z kompletnie nową linią kostiumów! Jak go znaleźć? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii!

