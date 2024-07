5 z 5

Co myślicie? Czy nikt w Zarze naprawdę nie wiedział co symbolizuje zielona żaba? Pamiętajcie że nie jest to pierwszy raz, kiedy hiszpańska sieciówka wycofuje swój produkt z powodu kontrowersyjnych skojarzeń. W zeszłym roku Zara została absolutnie zgładzona przez blogosferę po tym jak wypuściła tshirt, który porównano do uniformu więźniów obozów koncentracyjnych. Natomiast w 2007 roku sieciówka wycofała z półek torbę, na którą naszyto... swastykę. Co ty wyprawiasz, Zaro?