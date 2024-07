1 z 11

Jeśli chodzi o akcesoria, wszyscy mamy swoje ulubione rzeczy, do których z chęcią wracamy – pierścionki, torebki, skarpety, naszyjniki czy okulary. Ale w każdym sezonie pojawia się coś totalnie świeżego, co natychmiast staje się obiektem pożądania każdej fashionistki. Co jest tzn "must have" tego sezonu? Stary dobry gorset!

Kojarzący się raczej z wiktoriańską Anglią – ewentualnie symbolem punków z lat 70. – niż trendsetterskim steatmentem, współczesny gorset został wyjęty z buduarowego kontekstu i przeżywa obecnie renesans na wszystkich street-style'owych blogach i pokazach. Największy mecenas trendu? Bez wątpienia Miuccia Prada, która w swoim pokazie na jesień/zimę 16 luźno wiązała modelkom w talii koronkowe gorsety, z których część ozdabiały finezyjne wisiorki. Chwilę później gorsety zawitały na wybiegach u Balmain, Loewe, Moschino, McQueena czy Balenciagi.

Prada przetarła szlaki całej maści gwiazd, które oszalały na punkcie kompletowania swoich stylizacji gorsetami. Kim Kardashian pokazała się niedawno w gorsecie, który razem z dresowymi spodniami i puchową kurtką dopełnił jej look. A pamiętacie kiedy Gigi Hadid biła się z napastnikiem przed pokazem w Mediolanie? Wróćcie do tych zdjęć i zwróćcie uwagę na jej wiązany w talii, czarny gorset.

Jak włączyć gorset do swojej wiosennej garderoby? Gdzie kupić najlepszy? Zobaczcie na kolejnych stronach!