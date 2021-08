Wyszczuplające buty na jesień 2021 w stylu Julii Wieniawy, które dostaniecie w CCC!

Sezon jesienny tuż tuż, a co za tym idzie, najwyższy czas uzupełnić garderoby o nowe pary butów! Choć lato mamy jeszcze w pełni, to jednak teraz jest idealny moment na zakup nowych botków czy szpilek, które świetnie sprawdzą się w jesiennym sezonie. Warto zainspirować się gwiazdami, które kochają modę i doskonale się na niej znają - tak jak Julia Wieniawa! Te propozycje będą rządzić w jesiennych trendach, a ponadto optycznie wysmuklą i wyszczuplą nogi. Co więcej, dostaniecie je teraz w fantastycznych cenach w CCC! Zobaczcie sami.

Botki na szerokim obcasie w stylu Julii Wieniawy

Każda kochająca modę kobieta, powinna mieć w swojej garderobie przynajmniej jedną parę takich butów. Botki na szerokim obcasie dodadzą stylizacji charakteru i będą świetnie się łączyć zarówno z jeansami, jak i sukienkami. Gdy dobierzecie jeszcze do tego długi płaszcz, nikt nie będzie mógł oderwać od Was wzroku. Ten model to absolutny must have na nadchodzącą jesień. Model poniżej znajdziecie w CCC za 279,99zł.

Czółenka na niskim obcasie, które kocha Julia Wieniawa

Jesień to nie tylko czas botków, ale także czółenek, które nadadzą każdej stylizacji elegancji i klasy. W tym sezonie zapomnijcie jednak o niebotycznie wysokich obcasach - stawiamy na wygodę, dlatego koniecznie rozważcie zakup poniższej propozycji. Tylko spójrzcie, w jaki sposób takie czółenka zestawiła Julia Wieniawa - aktorka połączyła je z jeansami i długim płaszczem do kostek. My jesteśmy totalnie zachwycone! Model w stylu Julii Wieniawy dostaniecie w CCC za dokładnie 64,98 zł.

Botki na cienkim obcasie na jesień 2021

Jeśli jednak w Waszej duszy zdecydowanie grają wysokie obcasy, to w takim razie ta propozycja z pewnością przypadnie Wam do gustu. To doskonały model, który nie tylko wysmukla i wyszczupla, ale przede wszystkim wygląda bardzo elegancko. Julia Wieniawa zdecydowała się połączyć swoje genialne buty z obcisłymi jeansami i brązowym płaszczem do kolan. Efekt? Jak zawsze modny i stylowy. Model poniżej dostaniecie aktualnie w CCC za 139,99zł.