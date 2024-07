Wysypka na dekolcie to często problem, który dotyczy kobiet w ciąży. Jest on wówczas efektem napinania się i przesuszania skóry. Wypryski mogą mieć także swoje podłoże w trądziku lub alergiach. Wysypce na dekolcie może towarzyszyć świąd, zaczerwienienie i suchość skóry.

Przyczyny wysypki na dekolcie – alergia na kosmetyki, biżuteria, trądzik

Wysypka na dekolcie może być reakcją alergiczną na nowe perfumy lub kosmetyki pielęgnacyjne, np. balsamy, masła czy żele do ciała. Reakcja alergiczna może dotyczyć także detergentów używanych do prania lub zjadanych pokarmów. Niekiedy wywołuje ją noszenie biżuterii, szczególnie biżuterii wykonanej z niklu. Okolice dekoltu to obszar ciała, na którym niekiedy występuje trądzik. Jeżeli zmiany skórne pojawiają się także na twarzy lub plecach, mogą być objawem trądziku. Skóra na dekolcie jest delikatna i wrażliwa. Latem wysypka na dekolcie może pojawić się jako alergiczna reakcja na słońce, np. po opalaniu, a zimą może być spowodowana noszeniem grubych szorstkich szali i golfów. Problem zmian skórnych w okolicach dekoltu często dotyczy kobiet ciężarnych. Jest on związany z napinaniem się oraz przesuszaniem skóry.

Leczenie wysypki na dekolcie – leki antyhistaminowe, maści łagodzące, wapno

W przypadku, gdy wysypka na dekolcie jest reakcją alergiczną na kosmetyki, detergenty lub biżuterię należy odstawić alergeny, które wywołują podrażnienie skóry. Miejsca ze zmianami można posmarować maściami łagodzącymi objawy swędzenia. Reakcje alergiczne łagodzi także zażywanie wapna lub leków przeciwhistaminowych dostępnych w aptece bez recepty. Jeżeli pomimo stosowania maści i leków wysypka nadal się utrzymuje należy zgłosić się do lekarza, który przepisze silniejsze leki lub antybiotyki.

