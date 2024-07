2 z 5

Pora rozebrać stylizację Małgosi na czynniki pierwsze. Zacznijmy od dołu. Te boskie złote sandałki gladiatorki to projekt Giuseppe Zanottiego i kosztuje on 1655 zł. A co sądzicie o jej seksownych, postrzępionych szortach? Takie same kupicie od australijskiej denimowej marki One Teaspoon za 280 zł.