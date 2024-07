5 z 7

17 czerwca to dzień, w którym ruszyły obniżki w Intimissimi. To prawdziwa gratka, szczególnie że bielizna jest czymś ponadczasowym. Biustonosze, elegancka bielizna, piżamy a nawet ubrania – to wszystko znajdziecie w tym włoskim sklepie – przecenione nawet o połowę1