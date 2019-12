Zimowe wyprzedaże: Sukienki z Zary za mniej niż 50 złotych. Nawet my nie wierzymy, że kosztują tylko tyle!

Zara zaczęła zimowe wyprzedaże. Od czwartku, 26 grudnia możecie korzystać z aplikacji internetowej i ze sklepu internetowej w klasycznej wersji, a od piątku 27 grudnia możecie polować na prawdziwe perełki w Zarze w sklepach stacjonarnych. Specjalnie dla was zrobiliśmy przegląd najpiękniejszych sukienek w Zary, które upolujecie za mniej niż 50 złotych. Nie wierzycie, że to możliwe? Zaufajcie nam. Oto nasz wybór! PS. Naszym numerem jeden jest sukienka, którą znajdziecie pod numerkiem dwa.

Wybierając sukienki, decydujcie się na klasyczne modele - np. małe czarne, ale również na kwieciste motywy, które posłużą wam nie tylko teraz, ale też wiosną i latem. Nie rezygnujcie z długości midi, która będzie również modna w przyszłym roku.

1. Piękna bordowa sukienka z nadrukiem w kropki. Wcześniej kosztowała 89 złotych - teraz kupicie ją za 49 złotych.

2. Nasz typ numer dwa to biała sukienka w czerwoną kratkę. Jest tak urocza, że nie mieliśmy ani chwilę wątpliwości, że powinna znaleźć się w naszym zestawieniu. To słodkie cudo kosztuje po przecenie również 49 złotych. PS. To chyba nasz hit!

3. O tej romantycznej sukience w różowe i czerwone róże marzyliśmy od samego początku, kiedy ją ujrzeliśmy. A teraz marzenie staje się realne! Dlaczego? Ta boska sukienka została również przeceniona na 49 złotych.

4. W związku z tym, że kwiaty nosimy teraz cały rok, w naszym zestawieniu miejsce znalazła druga sukienka w kwiaty - tym razem w niebieskie. Ta sukienka mini z bufiastymi rękawami to totalny hit - i oczywiście również kosztuje jedynie 49 złotych.

5. W naszym zestawieniu pozwoliliśmy sobie na jedno małe szaleństwo i na koniec wybraliśmy aksamitną sukienkę, która kosztuje po przecenie 79 złotych (wcześniej kosztowała 109 złotych). Dlaczego? Bo ta sukienka jest po prostu boska i uważamy, że zdecydowanie warto w nią zainwestować!

